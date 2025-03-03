Engelli Merkezinde Cinsel İstismar Skandalı

ENGELLİ BAKIM MERKEZİNDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

İstanbul’da bulunan bir engelli bakım merkezinde yaşandığı iddia edilen cinsel istismar vakası büyük yankı uyandırdı. Bipolar bozukluk tedavisi gören K.A. isimli bir hastanın, gece vardiyasında görev yapan hemşire Ş.D. tarafından istismara uğradığı öne sürüldü. Olayla ilgili olarak birçok skandal detay gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen kurum müdürü, kayıtlarda çok rahatsız edici sahneler görmesine rağmen, mahkemede verdiği beyanatta önemli bilgileri eksik bıraktı. Bu durum neticesinde hemşire, davadan en az ceza ile kurtulmayı başardı.

İSTİSMARIN ARAŞTIRILMASI VE MÜDÜRÜN TAVRI

Kasım 2022’de gerçekleşen olaydan sonra hazırlanan adli tıp raporu, Ş.D.’nin cinsel istismar iddialarını doğrulayan bulgular içeriyor. Ancak dava, ağır ceza mahkemesinden asliye ceza mahkemesine alındı. Savcılık, bu karara itiraz ederek davayı yeniden ağır ceza mahkemesine taşımayı başardı. Fakat bilirkişi raporları, adli tıp değerlendirmeleri ve kurum müdürünün çelişkili ifadeleri nedeniyle Ş.D., iki avukat tutarak süreci lehine çevirip daha hafif bir ceza aldı. Müdürün güvenlik kamerası görüntülerini incelediği fakat eksik veya yanıltıcı bilgi verdiği iddiaları, hemşireyi koruma amacı güttüğü yönünde eleştirileri beraberinde getirdi. Ayrıca, K.A.’nın tıbbi raporları hakkında mahkemeye doğru bilgi vermemesi, olayın örtbas edilmeye çalışıldığı düşüncesini güçlendirdi.

MOBBİNG İDDİASI VE MAHKEME SÜRECİ

Mynet’in haberine göre, Ş.D. mahkemede kendisine mobbing uygulandığını ve son 6 aydır sürekli gece vardiyasında çalıştırıldığını iddia etti. Ayrıca, müdürün kasıtlı olarak yalan ifade verdiğini savunarak ceza almaktan kaçınmaya çalıştı. Mahkeme, olayın derinlemesine araştırılması için bilirkişi atanmasına ve güvenlik kamerası kayıtlarının ayrıntılı incelenmesine karar verdi. Bunun yanında, mağdur K.A.’nın hastalığıyla ilgili yeni bir adli tıp raporu da talep edildi. Olay sonrasında kurum müdürü, K.A.’nın başka bir kuruma sevk edilmesi için girişimde bulundu ve mağdurun şu anda farklı bir merkezde olduğu bilgisi alındı.

KURUMDAKİ USULSÜZLÜKLER VE KÜÇÜMSENEN İDDİALAR

Söz konusu engelli bakım merkeziyle ilgili başka skandal iddialar da ortaya atıldı. Kurumun, hasta başına düşen zorunlu personel sayısını doldurmak amacıyla sahte personel göstererek devletten teşvik aldığı iddia ediliyor. Hemşirelerin gece vardiyalarında çay molası verildiği ve çalışma düzeninin ciddi şekilde aksadığı öne sürülüyor. Bunun yanı sıra, kurumun çalışan maaşlarını elden verdiği, hemşirelerin resmi maaşlarının asgari ücret üzerinden gösterilip geri kalan kısmın ise elden ödendiği iddiaları gündeme geldi. Çeşitli şikayetlere rağmen bu durumlarla ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığı belirtilirken, bakım merkezindeki usulsüzlüklerin göz ardı edildiği ifade ediliyor. Yaşanan gelişmeler, engelli bireylerin bakım ve korunma haklarına dair ciddi endişeleri artırırken, adaletin sağlanıp sağlanmayacağı kamuoyunun dikkat ettiği bir konu haline geldi.