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Engellilere Yönelik Öneri, TBMM’ye Geldi

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ENGELLİLER İÇİN YENİ TEKLİF

Yeni Yol Grubu, engelli bireylerin yaşadığı sorunların belirlenmesi, bu sorunlara çözüm yollarının geliştirilmesi ve hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması için önemli bir teklifle TBMM Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Grup, engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek bir merkezde toplanmasını ve gerektiğinde bir Engelliler Bakanlığı’nın kurulmasını öngören bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

MÜDAHALE VE OYLAMA SÜRECİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, öneriyi milletvekillerinin oylamasına sundu. Ancak ilk oylamada, katip üyeler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle elektronik oylama sistemine geçildi. Oylama sırasında AK Parti sıralarında yeterli sayıda milletvekili bulunmadığından öneri, muhalefetin oylarıyla kabul edildi. Böylece, engelli bireylerin yaşamış olduğu sorunlar üzerinde daha kapsamlı bir inceleme yapılmasına olanak sağlanmış oldu.

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