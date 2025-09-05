Enpara.com Müşterileri Yeni IBAN Alacak!

ENPARA.COM’UN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet yürüten Enpara.com, QNB Group’un yeni iştiraki Enpara Bank A.Ş.’ye devrediliyor. Bu önemli süreçte hesap numaraları korunacak iken IBAN numaraları değişecek. Geçiş süreci 12 Eylül’de başlayacak, 26 Eylül’de ikinci aşamaya geçilecek ve gerektiği takdirde 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanacak.

MÜŞTERİLERE SMS BİLGİLENDİRMESİ GÖNDERİLİYOR

Bankanın dönüşüm süreci başlamadan önce, müşterilerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaya başlandı. Mesajda, “IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu” ifade edilirken, eski IBAN’lara yapılan EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı belirtildi. Ancak bunun için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Talimat verilmediği takdirde eski IBAN’a gelen transferlerin otomatik aktarımı sağlanamayacak.

ÜRÜN VE HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını devam ettirecek. -EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz kalacak. -Enpara kredi kartı aidatsız bir şekilde sunulmaya devam edecek. -QNB Group’un desteğiyle “mevduat bankası” lisansı kullanılacak. -Kartlar ve cep şubesi aynı koşullarla işlem görecek. -Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile işlem yapılabilir olmaya devam edecek. -Cep şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncelleniyor, giriş işlemleri mevcut şifre ile yapılacak. -Enpara.com kredi kartı, QNB üye işyerlerinde taksitli alışverişlerde geçerli olacak.

KAMPANYALAR VE ATM KULLANIMI DEĞİŞİYOR

Mevcut kampanyalar sürdürülecek fakat “Üç banka, tek ATM” uygulaması sonlandırılacak. Müşteriler bundan sonra yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler.

PLANLI KESİNTİLER OLACAK

Geçiş sürecinde sistemler arasında veri aktarımının gerçekleştirilmesi sebebiyle gece saatlerinde planlı kesintiler olabileceği bildirildi. Banka, müşterilerini bu kesintilerden önce bilgilendirecek.

YENİ IBAN NUMARALARI İÇİN HAZIRLIK ZAMANI GELİYOR

Milyonlarca Enpara kullanıcısı için yeni dönem başlamak üzere. Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN bilgileri güncellenmesi gerekecek. Bu nedenle, müşterilerin, düzenli para gönderen kişilerle yeni IBAN numaralarını paylaşmaları önem kazanıyor.