Enpara Hatası Yaşanıyor Mu? Erişim Sorunu

SORUNUN BAŞLANGICI

14 Nisan Pazartesi akşamı Enpara mobil uygulaması kullanıcıları, uygulamaya giriş yaparken hata mesajlarıyla karşılaştı. QNB Finansbank’ın dijital bankacılık hizmetinde yaşanan bu aksaklık, kısa süre içinde binlerce müşteriyi etkiledi. Kullanıcılar, hesap bakiyelerini kontrol edememekten para transferi yapamamaya kadar çeşitli işlemlerinde sorun yaşadığını bildirdi. Sorunun sistemsel bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, özellikle EFT işlemlerinin gerçekleştirilememesi konusundaki şikayetler arttı. Hürriyet’in haberine göre mesele, akşam saatlerinde yoğunlaştı ve bu durum kullanıcıların tepkisini çekti.

DİJİTAL BANKA DESTEK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Enpara’nın müşteri hizmetleri, artan şikayetler üzerine harekete geçti. Destek ekipleri, konuya dair resmi bir açıklama yaparak durumu netleştirdi: “Konu bilgimiz dahilinde, en kısa sürede problem giderilecek.” Bu ifade, kullanıcıların merakla beklediği sorunun çözüm saati hakkında net bir bilgi vermemekle birlikte, ekiplerin arıza üzerinde çalıştığını doğruladı. Sabah’ın aktardığına göre, teknik ekipler, sorunun sunucu kaynaklı olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Kullanıcılar, çözümün ne zaman tamamlanacağına dair daha fazla bilgi bekliyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ

Enpara’daki teknik arıza, özellikle EFT ve diğer bankacılık işlemlerini olumsuz etkiledi. Müşteriler, uygulamada “Bağlantı hatası” veya “Sistem geçici olarak kullanılamıyor” gibi uyarılarla karşılaştıklarını belirtti. Milliyet’in haberine göre, bazı kullanıcılar acil para transferi yapamamanın işlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Örneğin, bir kullanıcı, “EFT yapmam lazım, ama uygulama açılmıyor, bu nasıl iş?” diyerek tepkisini dile getirdi. Sorunun, yoğun kullanım saatlerinde daha belirgin olduğu düşünülüyor, ancak kesin sebep henüz netlik kazanmadı.

Enpara, Türkiye’nin ilk şubesiz dijital bankası olmasına rağmen geçmişte de benzer teknik sorunlarla gündeme gelmişti. Türkiye Gazetesi’nin 10 Aralık 2024 tarihli haberine göre, geçtiğimiz yıl uygulama erişim problemleri yaşanmış ve kullanıcılar benzer şikayetlerde bulunmuştu. Ancak QNB Finansbank, genellikle bu tür aksaklıkları hızlı bir şekilde çözmesiyle tanınıyor. 14 Nisan 2025’te yaşanan bu olay, bankanın dijital altyapısına yönelik beklentileri yeniden sorgulamaya açtı. Kullanıcılar, “Enpara gibi bir marka neden bu kadar sık çöküyor?” sorusunu gündeme getirdi.