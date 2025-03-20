Enver Aysever’den Erdoğan’a Destek Açıklaması

Türkiye, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla güne uyandı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK ile işbirliği yapma, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yer aldığı iki farklı dosyada toplamda 106 şüpheli bulunuyor. Bu süreçte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere şu an için 87 kişi gözaltına alındı.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Soruşturmanın ilerleyişi devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, olayın CHP’nin kendi meselesi olduğunu ve parti yetkililerinin iddialara yanıt veremediğini belirtti. “Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar” dedi.

MUALİF GAZETECİDEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Enver Aysever de destek verdi. KRT TV’deki canlı yayında konuşan Aysever, “Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ilginç bir iddiada bulundu ve maalesef doğru. Ya arkadaş bize saldırıyorsunuz da CHP’liler içeriden sürekli meseleleri aktarıyorlar. Doğru. CHP’liler arka arkaya bu ihbarlarda bulunmasaydı, bu iş buraya kadar gelmezdi” ifadelerini kullandı.