Enver Aysever: Erdoğan Doğru Söylüyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması ile uyandı. Terör örgütü PKK ile işbirliği yapma, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamalarla başlatılan iki ayrı dosyada toplam 106 şüpheli bulunuyor. Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere şu ana kadar 87 kişi gözaltına alınmış durumda. Soruşturma ise devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Soruşturma konusuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Olayın Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kendi sorunu olduğunu ve CHP’nin iddialara yanıt veremediğini belirtti. Erdoğan, “Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar” dedi.

MUHALİF GAZETECİDEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine, muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Enver Aysever’den destek geldi. KRT TV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ilginç bir iddiada bulundu ve maalesef doğru. Ya arkadaş bize saldırıyorsunuz da CHP’liler içeriden sürekli bize meseleleri aktarıyorlar. Doğru. CHP’liler arka arkaya bu ihbarlarda bulunmasaydı, bu iş buraya kadar gelmezdi” şeklinde ifadeler kullandı.