“EPDK’dan Elektrik Sübvansiyonuna Düzenleme”

YENİ DÜZENLEME HAKKINDA İDDİALAR

EPDK’nın yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 5 bin kilovatsaatten fazla elektrik tüketimi gerçekleştiren konutlar ve ticarethanelerin sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağı yönündeki iddialar sosyal medya üzerinde yoğun tartışmalara neden oluyor. Yüksek tüketim yapan abonelerin elektrik faturalarının daha da artacağı öngörüldü. EMO, 2024 yılı bütçesinden KİT’lere aktarılacak 748,7 milyar TL’nin 500,4 milyar TL’sinin enerji sübvansiyonları için kullanılacağını hatırlatarak, bu durumu eleştirdi.

TÜKETİCİLERİN KARŞIYA KALACAĞI SORUNLAR

Açıklama yapan EMO, tebliğ kapsamındaki tüketicilerin serbest piyasa maliyetlerine doğrudan yansıyan tarifelere mahkum bırakıldığını belirtti. Bu durumun özellikle konutlarda uygulanması halinde, artan maliyetler karşısında önlem alma ve bu maliyetleri başka bir tarafa aktarabilme şansının bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, “piyasa şartlarının yansıtılması kabul edilemez” denildi. EMO, dört kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketeceğini belirterek, EPDK’nın bu tüketim değerini günlük 8 kWh kabul ettiğini aktardı. Aylık 417 kWh tüketecek hanelerin ise sanayi kuruluşları gibi yüksek tarifelerle karşılaşacağı açıklandı.

EMO, düzenlemenin iptali için yargıya başvurma kararı aldı ve bu noktadan etkilenecek vatandaşları da tüketici haklarını korumaya çağırdı. EMO, ayrıca enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin azaltılması için kamunun enerji alım ve fiyat garantileri içeren ihaleler yerine doğrudan yatırım yapmasının gerekliliğinin altını çizdi. “Ekonomik krizi en az hasarla atlatmak için kalkınma perspektifiyle hazırlanan toplumcu bir enerji programı uygulanmalıdır” denildi. Öte yandan, EPDK’nın henüz konuya dair resmi bir açıklamada bulunmadığı aktarıldı.