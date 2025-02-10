Epilepsiyle Güvenli Yaşam İçin Öneriler

EPILEPSİ İLE GÜVENLİ VE SAĞLIKLI HAYAT

Epilepsi, bireylerin sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesini etkileyen bir durum olarak değerlendiriliyor. Genetik faktörler, travmalar ve enfeksiyonlar gibi pek çok sebep, bu hastalığın ortaya çıkmasında belirleyici bir rol oynuyor. Ayrıca, uyku bozuklukları, stres, alkol tüketimi ve bazı ilaçlar da epilepsi nöbetlerini tetikleyebiliyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir bozukluktur.” dedi.

NEDENLERİ VE TEŞHİSİ

Dr. Şalçini, epilepsinin çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini belirterek, “Genetik yatkınlık, beyin travması, enfeksiyonlar, inme, tümörler veya gelişimsel bozukluklar gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.” açıklamasında bulundu. Tanı sürecinin klinik öykü, nöbetlerin özellikleri ve nörolojik muayene ile başladığını ifade eden Dr. Şalçini, tanının doğrulanabilmesi için de Elektroensefalografi (EEG), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve kan testleri gibi araçların kullanıldığını söyledi.

TETİKLEYİCİ FAKTÖRLERİE DİKKAT!

Dr. Celal Şalçini, epilepsi ataklarını tetikleyebilen çeşitli faktörlere de dikkat çekti. “Yetersiz uyku, nöbet eşiğini düşürür. Psikolojik stres, nöbet riskini artırabilir. Özellikle alkol yoksunluğu nöbetlere yol açabilir. Bazı bireylerde yanıp sönen ışıklar nöbetleri tetikleyebilir. Antiepileptik ilaçların düzensiz kullanımı nöbet riskini artırır.” ifadelerini kullanan Dr. Şalçini, bu faktörlerden kaçınmanın mümkün olduğunu ve düzenli uyku, stres yönetimi, alkolden kaçınma gibi önlemlerin önerildiğini aktardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Epilepsi ile yaşayan bireylerin ve ailelerinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar da bulunuyor. Dr. Şalçini, “Antiepileptik ilaçlar düzenli ve doktorun önerdiği şekilde kullanılmalı. Uyku düzenine ve stres yönetimine dikkat edilmeli.” dedi. Ayrıca, nöbet anında yaralanmaları önlemek için ortamda keskin nesnelerin bulunmaması gerektiğini, yüzme etkinliklerinde hastanın yalnız olmaması gerektiğini belirtti. Nöbetlerin sıklığı, süresi ve tetikleyicilerin kaydedilmesinin önemine vurgu yaptı.

Dr. Celal Şalçini, epilepsi hastalarının toplumda karşılaştığı yanlış bilgilere de dikkat çekerek, “Epilepsinin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünenler bile var.” dedi. Ayrıca, epilepsi hastalarının normal bir yaşam süremeyeceği düşüncesinin de yanlış olduğunun altını çizdi. “Doğru tedavi ve yönetimle epilepsi hastaları aktif bir yaşam sürdürebilir.” açıklamasını yapan Dr. Şalçini, toplumsal eğitim programları ve bilinçlendirme seminerleri ile farkındalığın artırılabileceğine yönelik önerilerde bulundu.

DESTEK ALMA VE BAŞARI ŞANSI

Epilepsi ile yaşayan bireylerin sosyal hayatlarını daha verimli sürdürebilmesi için bazı öneriler de sunan Dr. Şalçini, “Epilepsi dernekleri veya hasta gruplarına katılarak benzer deneyimlerin paylaşılması kişiye iyi gelebilir.” dedi. İş yerinde, okulda veya sosyal çevrede epilepsi hakkında açık iletişim kurulmasının önemine değinen Dr. Şalçini, düzenli egzersizin stres azaltma ve genel sağlığı iyileştirme amacıyla önerildiğini vurguladı. Uygun tedavi ve destek ile bireylerin eğitimlerini tamamlayabileceği ve iş hayatında başarılı olabileceği ifade edildi. Ayrıca, gerekirse psikolojik danışmanlık alarak duygusal zorluklarla başa çıkma yollarının araştırılabileceği belirtildi.