Ercan, “Balıkesir Depremini Ucuz Atlattık” dedi

BALIKESİR’İN DEPREM TARİHİ VE FAALİYETLERİ

Ercan, Balıkesir’in Türkçe’de “çok deprem olan yer” anlamına geldiğini belirtti. Bu bölgede uzun bir süre boyunca deprem meydana gelmeyen bir fay hattının aktif hale geldiğini ve Sındırgı çevresinde bir yer kırığının oluştuğunu ifade etti. Kent merkezindeki binalarda büyük bir yıkım beklemediğini, ancak taş yapıların bulunduğu alanlarda kısmi yıkımlara neden olabilecek durumların yaşanabileceğini dile getirdi.

BÜYÜK YIKIM RİSKİ DÜŞÜK

Ercan, deprem sonrasında ciddi bir yıkım yaşanma olasılığını düşük gördüğünü vurgulayarak, “Büyük bir yıkım için daha büyük bir depremin olması gerekir” dedi. Yapıların kontrol önlemlerinin artık daha iyi bir seviyeye ulaştığını belirten Ercan, kırsal kesimlerde köylerde bazı yapıların zarar görebileceğini, ancak genel olarak bu depremin ucuz atlatıldığını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DEPREM GERÇEĞİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, “Dünya üzerindeki depremlerin yüzde 3’ü Türkiye’de gerçekleşiyor. Diğer ülkelerde de deprem olabiliyor, ancak Türkiye’deki depremlerde yıkım oranı daha yüksek oluyor” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Türkiye’nin deprem konusundaki hassasiyetini gösteriyor.