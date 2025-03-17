Ercan Deniz’den Özcan Deniz’e Şok İddialar

VERGİ İNCELEMESİNE YENİ BİR BOYUT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan Deniz hakkında başlatılan vergi incelemesi, sanatçının ağabeyi Ercan Deniz’in “Neler Oluyor Hayatta” programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla yeni bir aşamaya geçti. Uzun bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey dışında kimseyle görüşmediğini belirten Özcan Deniz’i vergi kaçırmakla suçlayan Ercan Deniz, program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu. Ağabey Deniz’in bu iddiaları, kardeşler arasındaki gerginlik ve hukuki süreci daha da derinleştirdi.

ŞİRKETTE CİDDİ İDDİALAR

Ercan Deniz, Özcan Deniz ile 35 yıllık ticari geçmişlerini paylaşarak şirketle ilgili önemli iddialarda bulundu. “Şirketi 22 Temmuz’da kız kardeşimden devraldım. Mayıs’ta kız kardeşim, şirketin tüm gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. Dört senede 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu Melek Hanım’a aktardı. Üç kız kardeşine ‘sus payı’ olarak onar milyonluk ev aldı. Ayda bir milyon lira kredi kartı harcıyor ama devlete dört senede 35-40 milyon lira ödedi” ifadelerini kullandı. Ercan Deniz, şirketin içinin boşaltıldığını iddia etti.

Evlilik İddiaları Üzerine

Ercan Deniz, Özcan Deniz’in evliliğine dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. “Gayrimenkulleri evlendikten sonra eşine ve eşinin akrabalarına verip, vatandaşlık alması için kullanmak istedi. ‘Sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bize devredecekler’ dedi. Ben buna izin vermedim. Kavganın başlangıcı bu. Zaten mal vermediğim için evlendi, sevdiği için değil” şeklinde konuştu. Bu sözler, Özcan Deniz’in özel hayatıyla ilgili tartışmalara yol açtı.

MALİ SORUNLAR VE DURUMU

Ercan Deniz, kendi mali durumunun kötü olduğunu dile getirdi. “Ben sıfırım, arabam yok, kiralık arabayla geziyorum. Şirketimi kapatıyorum, 30 Mart’ta devre sonu faizlerini ödeyemeyeceğim. Özcan Bey de ödemeyecek. Belediyede mallarım yıkılıyor. Özcan’ın ve karısının kaçak inşaatlarına dair elimde evraklar ve videolar var. ‘Bana bir şey olmaz’ dedi ama şirkete ve bana büyük zarar verdi. 15 gün sonra iflas ediyorum, o ise hâlâ para kazanıyor” açıklamasında bulundu.

SON GÖRÜŞME VE ELEŞTİRİLER

Ağabey Deniz, Özcan Deniz ile son görüşmesini de aktardı. “1,5 ay önce ‘Belediye olaylarını çözmen lazım, bankaları ödemen lazım, gel ofise çözelim’ dedim. ‘Ben Özcan Deniz’im, her sorunu çözerim’ dedi ama çözmedi” diyerek kardeşinin sorumsuzluğunu eleştirdi. Bu sözler, Özcan Deniz’in iddialara karşı tutumunu net bir şekilde özetledi.

GEÇMİŞTEKİ İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK İTİRAFLAR

Ercan Deniz, Özcan Deniz ile geçmişteki iş birliğine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. “Biz Özcan’la kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki.” ifadeleri, soruşturmanın ciddiyetini gözler önüne serdi.