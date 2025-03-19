Ercan Saatçi gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz’ın gözaltına alınmasının ardından sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Ekol TV spikeri, bu durumu “Şaşkınım” sözleriyle duyurdu ve “Gözaltılarla dolu bir sabaha ulaşmış vaziyetteyiz” diye ekledi. Ercan Saatçi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddialara göre, sahibi olduğu şirketin İBB’den aldığı ihaleler nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Ercan Saatçi’nin hayatı

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda tamamladı. Bu dönemde mandolin, akordeon ve Türk halk oyunları dersleri aldı. Orta ve lise eğitimine Haydarpaşa Lisesi’nde devam etti. Bu süreçte Sabri Süha Ansen’den keman dersleri alarak okulun müzik grubunu kurdu ve liselerarası müzik yarışmalarına katıldı.

Müzik kariyeri

1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adlı müzik grubunu kurarak çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı. 1988’de, lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte besteledikleri “I Will Cry” şarkısıyla Hey Dergisi’nin müzik yarışmasını kazandı. Aynı yıl, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın Kontrbas Bölümü öğrencisi iken, TRT Eurovision finallerine katılma hakkı elde etti ve İTÜ kampüslerinde düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” adlı şarkısıyla birinci oldu. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda üçüncülük kazandı. Aynı yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu ve grup Vitamin ile iki albüm yayımladı.

Başarıları

Ercan Saatçi, müzik kariyerinde birçok başarıya imza attı. Birincilik ve ikincilik ödüllerinin yanı sıra dört kez Hürriyet Altın Kelebek ve iki kez Hey Dergisi ödülü kazandı. Ayrıca, birçok televizyon ve radyo programında “Yılın Şarkısı”, “Yılın Şarkı Sözü” ve “Yılın Grubu” ödüllerine layık görüldü. Saatçi, televizyon dünyasında da aktif rol alarak 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar, 2006 yılında Star Avı ve 2008 yılında Alaturka Solist yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

Özel hayatı ve projeleri

2007 yılında General Mobile ile yaptığı anlaşma ile firmanın zil seslerini besteledi. Özel yaşamında ise Gülümsün Özkök ile 14 Ekim 2009’da sona eren bir evliliği bulunmaktadır ve iki çocuk babasıdır. 2020 yılında, Kanal D’de başlayan ve daha sonra YouTube’a taşınan Çok Akustik adlı programın sunuculuğunu üstlendi. 2022-2023 yıllarında ise programı kendi evinde çekerek ünlü konuklarla birlikte şarkılar seslendirdi.