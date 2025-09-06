Gündem

Erciş’te Kafe Önünde Saldırı Gerçekleşti

ercis-te-kafe-onunde-saldiri-gerceklesti

SİLAHLI SALDIRI ERCİŞ’TE GERÇEKLEŞTİ

Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi üzerinde, kendi kafenin önünde bulunan hafif ticari araç içindeki Musa Demir ve kardeşi Mehmet Demir silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, olay yerinde bir araçla gelerek tabancalarla saldırıyı düzenledi ve hemen ardından aynı araçla kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Musa Demir, saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi Mehmet Demir ağır yaralı olarak bulundu. Yaralı Mehmet Demir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen Mehmet Demir de kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

