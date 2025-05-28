Erciyes-2025 Tatbikatı’nda 14 Ülke Katıldı

ERCIYES-2025 TATBİKATI SONA ERDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kayseri’de düzenlediği “Erciyes-2025 Tatbikatı”nın seçkin gözlemci günü tamamlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları tarafından gerçekleştirilen tatbikata, hava indirme harekatı yeteneğine sahip 1. Komando Tugay Komutanlığı ev sahipliği yaptı. Tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda düzenlendi.

KATILIMCILAR NELER YAPTI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yanı sıra, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte 13 ülke fiilen katılım sağladı. Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün tatbikata, toplamda 1003 personel ile katıldı. 36’sı yabancı olan personel ile hava indirme imkan ve kabiliyetini geliştirme amaçlandı.

OPERASYON SCENARYOSU VE UYGULAMALARI

Tatbikat süresince 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkış yapan C-130, CN-235 ve A400M nakliye uçaklarından 35’i yabancı 265 paraşütçü bölgeye parachute ile iniş yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Yoğun çatışma koşullarında teröristlerden arındırılan bölgedeki bir hedef, SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesinde helikopterle indirme yapılan toplarla da hedefler imha edildi. Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri insani yardım sağlamak üzere alana getirildi. Tatbikat, 14 ülkenin bayrağıyla düzenlenen saygı atlayışıyla noktalandı.

BAŞARI HİKAYESİ

Tatbikatta paraşütle atlayan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, “1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapmaktan dolayı onur duyuyorum” sözleriyle duygularını ifade etti. 1995 yılında ilk atlayışını yaptığını belirten Küçükkonuklar, “Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış yaparak rekora imza attım. Her atlayışta hala ilk günkü heyecanı ve gururu yaşıyorum” dedi.

GÖZLEMCİLERİN TAKİBİ

Tatbikatın taktik safhasının tamamlanmasının ardından, yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni silah sistemleri, görüntüleme ve keşif sistemleri ile insansız hava araçları sergilendi. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve askeri yetkililer katıldı. Tatbikatta; toplamda 4 C-130, 2 A400M, 1 CN235 ve farklı helikopterler görev aldı.