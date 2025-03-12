Erdoğan’a DEM Parti’den Hızlı Yanıt

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN ÇAĞRISI SONRASI ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısı sonrasında siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün önce Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelen DEM Parti eş başkanları, ardından Saadet Partisi ile de görüşme gerçekleştirdi. Saadet Partisi görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “randevu isterlerse veririm” sözlerine yanıt vererek, “Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak” dedi.

MECLİSİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR

Randevu çağrısına yanıt veren Bakırhan, görüşme sırasında birçok konuda birbirlerine yakın sonuçlara ulaştıklarını belirtti. “Biz artık bu saatten sonra Meclis’in harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclis’teki siyasi partilerin de hazır bir çözüm ve barış meselesinde hemfikir olmalarından kaynaklı, yasal düzenlemeler için bir yol haritası koyması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye’de gezdiğimiz, dolaştığımız bütün kurumlarda büyük bir ilgi vardı” diye konuştu. Ayrıca basın mensuplarının sorusu üzerine Bakırhan, “Heyetimiz Sayın Erdoğan’la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin yürütmenin başı. Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. Biz buradayken heyetimiz de bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Türkiye’nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz, çok önemli bir sorununu konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı da başka siyasi partiler de dahil olmalı. Heyetimiz başvurusunu yapıp kısa sürede görüşecektir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN AÇIK KAPISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere, DEM Parti ile görüşme olasılığına ilişkin “Randevu istenirse veririm” demiş ve bu sözler siyasette önemli yankı bulmuştu. Erdoğan’ın bu çıkışı, hükümetin Kürt meselesi ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni bir diyalog kapısı aralayabileceğine dair yorumları beraberinde getirdi. DEM Parti’nin hızlı yanıtı ise, bu kapının aralandığını ve görüşmenin çok uzak olmadığını hissettiriyor.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Bu görüşme gerçekleşirse masada nelerin olacağı ise merak ediliyor. DEM Parti’nin Öcalan’ın çağrısını ve Suriye’deki son durumu gündeme getirmesi bekleniyor. Türkiye’nin sınır ötesindeki güvenlik kaygıları, YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve Kürt meselesinde atılacak adımlar, konuşulması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor. Bakırhan’ın “Daha önceden olması gerekiyordu” ifadesi, partinin bu görüşmeyi bir dönüm noktası olarak gördüğünü ve aciliyet taşıdığını ortaya koyuyor.