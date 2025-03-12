Erdoğan’a Görüşme Talebi: DEM Partiden Yanıt

GÖRÜŞMENİN ÖNCELİĞİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin çözüm sürecindeki rolüne dikkat çekerek, “Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından biriyiz. Heyetimiz başvuru yapacak. Bugün ya da yarın sabah. Daha önceden olması gerekiyordu” diye belirtti. Bakırhan’ın açıklamaları, DEM Parti’nin uzun zamandır beklenen bir görüşme için harekete geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veracağı yanıtı bir fırsat olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Parti, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrasında siyasi parti turuna başlamış ve şu an Çankaya ile ilgili adımlar atma peşinde.

ERDOĞAN’IN İLGİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilere, DEM Parti ile görüşme olasılığı üzerinde “Randevu istenirse veririm” ifadesini kullandı. Bu sözler, siyaset arenaında geniş yankı buldu. Erdoğan’ın bu açıklaması, hükümetin Kürt meselesi ve Suriye’deki gelişmeler üzerinde yeni bir diyalog kanalı açabileceği yorumlarına neden oldu. DEM Parti’nin takip eden hızlı yanıtı ise, görüşmenin yakın bir tarihte olabileceğini hissettiriyor.

Eğer bu görüşme gerçekleşirse, masada nelerin tartışılacağı merak ediliyor. DEM Parti’nin, Öcalan’ın çağrısını ve Suriye’deki gelişmeleri masaya yatırması bekleniyor. Türkiye’nin sınır ötesindeki güvenlik endişeleri, YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve Kürt meselesi çerçevesinde atılacak adımlar, görüşmede ele alınacak konular arasında yer alıyor. Bakırhan’ın “Daha önceden olması gerekiyordu” ifadesi, partinin bu görüşmeyi bir dönüm noktası olarak gördüğünü ve aciliyet taşıdığını ortaya koyuyor.