Erdoğan’a Hakaret Eden Şüpheli Gözaltında

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI YANKILARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının etkileri sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardı ardına yaptığı sokak çağrılarıyla sokaklarda gergin anlar yaşanıyor. Saraçhane’de bir araya gelen göstericiler, polise yönelik saldırılarda bulundu.

HEDEFTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANNESİ

Son yapılan eylemlerde dikkat çeken bir durum ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan’a yöneltilen saldırılar oldu. Göstericiler, alçak bir tavırla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine ağır hakaretlerde bulundu. Emniyet güçleri, bu duruma müdahale ederek göstericilere karşı harekete geçti. İlk operasyonlarda 55 kişi gözaltına alınırken, daha sonra bir şüpheli daha tespit edildi.

BİR GÖZALTI DAHA GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve annesine yönelik hakaret içeren sloganlar atan H.K. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildiriliyor.