Erdoğan: AB’nin Gücü Türkiye ile Artar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Polonya ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel meselelerin ele alındığını ifade eden Erdoğan, Polonya’yı önümüzdeki süreçte ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu. Erdoğan, Polonya ile 600 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olduklarını vurgulayarak, “Bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik” dedi. Görüşmelerde, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii ve beşeri ilişkiler konularındaki iş birliği potansiyelinin değerlendirildiğini belirtti.

TİCARET HACMİ HEDEFİ

2024 yılı için tahmin edilen yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin daha da artırılması amacıyla yeni hedefler belirlendiğini belirten Erdoğan, “Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik. Polonya, yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile Polonya’nın NATO’nun doğu ve güney kanatlarında kilit müttefikler olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ülkelerimiz Avrupa’nın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez yere sahiptir. Savunma sanayii iş birliğimizin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdik” dedi. Görüşmede, Avrupa güvenliğinin geleceği ile Suriye ve Filistin gibi bölgesel meselelerin gündeme geldiğini ifade etti.

VİZE SORUNU VE AB ÜYELİĞİ

Erdoğan, iş insanları ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşların vize sorunlarının çözümüne önem verdiklerini ifade ederken, “Bu konuda Sayın Tusk’un ilgisine güvendiğimi belirtmek istiyorum” dedi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hedefini yineleyen Erdoğan, “Polonya’nın AB Konseyi dönem başkanlığında, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik desteğini artırmasını bekliyoruz. AB, güç ve irtifa kaybını tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye’nin tam üyeliği ile gerçekleştirebilir” diye ekledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DAİR AÇIKLAMA

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Ukrayna’nın ateşkesi kabul etme adımını olumlu bulduklarını belirterek, “Rusya’nın da bu adıma yapıcı bir şekilde tepki vermesini ümit ediyoruz. Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bölgemizin savaşa ve gözyaşına doymuş olduğunu ifade etmek isterim. Umuyoruz, huzur ve istikrar bir an önce sağlanır” dedi.

POLONYA ZİYARETİ MÜJDESİ

Erdoğan, gerçekleştirilen görüşmelerin ikili ve çok taraflı iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemde Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.