Erdoğan: AB Türkiye İle Güç Kazanabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Polonya’nın ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmelerde, Erdoğan Polonya’yı ziyaret etme planlarını duyurdu. Erdoğan, “Bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik” dedi. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar, savunma sanayii ve beşeri ilişkilerdeki iş birliği potansiyelinin değerlendirildiğini kaydetti.

**TİCARET HACMİ HEDEFİ: 15 MİLYAR DOLAR**

2024 yılında ticaret hacminin yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, yeni hedeflerinin “15 milyar doları tespit ettik” ifadelerini kullandı. Polonya’nın yurtdışı müteahhitlik sektörü açısından önemli bir pazar olduğuna değinen Erdoğan, “Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz” diye ekledi.

**AVRUPA GÜVENLİĞİNDE VAZGEÇİLMEZ ROL**

Türkiye ve Polonya’nın NATO’nun doğu ve güney kanatlarında kilit müttefikler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ülkelerimiz Avrupa’nın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez yere sahiptir. Savunma sanayii iş birliğimizin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdik” dedi. Görüşmelerde Avrupa güvenliğinin geleceği ile Suriye ve Filistin gibi bölgesel meselelerin de ele alındığını ifade etti.

**VİZE SORUNU VE AB ÜYELİĞİ**

Erdoğan, iş insanları ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşların vize sorunlarının çözülmesine özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Bu konuda Sayın Tusk’un ilgisine güvendiğimi ifade ettim” dedi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefine de dikkat çekerek, “Polonya’nın AB Konseyi dönem başkanlığında, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik desteğini artırmasını bekliyoruz. AB, güç ve irtifa kaybını tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye’nin tam üyeliği ile başarabilir” şeklinde konuştu.

**RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DAİR AÇIKLAMA**

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin Erdoğan, Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesini olumlu bulduklarını belirterek, “Rusya’nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bölgemizin savaşa ve gözyaşına doymuş olduğunu ifade etmek isterim. Ümidimiz, huzur ve istikrarın bir an önce sağlanmasıdır” dedi.

**POLONYA ZİYARETİ MÜJDESİ**

Erdoğan, gerçekleştirilen görüşmelerin ikili ve çok taraflı iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemde Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.