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Erdoğan, Abdülhamid Han’ı 107. Yılında Andı

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ERDOĞAN’DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han’ı vefatının 107’nci yılında sosyal medya üzerinden anmayı ihmal etmedi. Erdoğan, paylaşımında “Alemibekaya irtihalinin 107’nci yıl dönümünde ulu hakan, cennetmekân Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ı rahmetle, minnetle, tazimle yâd ediyorum” sözlerine yer verdi.

GEÇMİŞE SAYGI

Bu paylaşım, tarihsel bir figüre olan saygısını gösterirken aynı zamanda Erdoğan’ın geçmişe yönelik duyduğu bağlılığı da gözler önüne seriyor. Sultan 2. Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir liderlik sergilemiş, modernleşme çabaları ve yönetim anlayışı ile tanınan bir isim olmuştur.

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