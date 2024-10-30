Erdoğan, Akşener’e Açtığı Davaları Geri Çekti

ERDOĞAN DAVALARINI GERİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir.” diye belirtti.