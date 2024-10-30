Erdoğan, Akşener’e Davalarını Geri Çekti

ERDOĞAN’DAN AKŞENER’E DAVALARIN GERİ ÇEKİLMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti. Bu durum, siyasi tartışmaların merkezinde yer alan bir gelişme olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

DAVALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir.” şeklinde bilgi verdi. Bu geri çekimin, siyasi iklimdeki değişiklikler ve siyasi ilişkiler açısından nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.