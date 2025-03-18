Erdoğan, Alexander Stubb İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, bu görüşmenin ardından beklenen açıklamayı yaptı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler, ayrıca bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İŞ BİRLİĞİNİN DERİNLEŞMESİ

Erdoğan, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda kararlılığının tam olduğunu belirtti. Savunma sanayii ve terörle mücadele gibi alanlarda ilişkileri geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

GAZZE’DEKİ SALDIRILARA TEPKİ

Görüşmede ayrıca İsrail’in Gazze’de yeniden başlattığı saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getiren Erdoğan, Netanyahu’ya uygulanan soykırım politikalarına uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Ateşkesin bir an önce sağlanmasının önemine dikkat çekti.