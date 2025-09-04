Erdoğan, Bahçeli İle Görüşme Yapıyor

SİYASİ GÜNDEM YOĞUNLUĞU

Ankara’da siyasi gündem oldukça hareketli. Siyasi liderler sık sık bir araya gelerek gündemdeki önemli konuları masaya yatırıyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. Görüşme saat 17.10’da başladı ve birçok kritik meselenin ele alınması bekleniyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

İki liderin son buluşması 25 Ağustos’ta Ahlat’ta gerçekleşmişti. Önceki Ankara görüşmesi ise 10 Temmuz’da Beştepe’de yapılmıştı.

ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIKLARI

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Terörsüz Türkiye süreci olarak öne çıkıyor. Erdoğan ve Bahçeli, bu süreçte dikkatli olunması gereken provokasyonlar hakkında görüşlerini paylaşmıştı. Diğer bir önemli konu ise yeni anayasa çalışmaları. İki lider, yeni bir anayasaya ihtiyaç konusunu vurgulamış olsa da, henüz somut bir adım atılmış değil. Ancak bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.