Erdoğan, Bahçeli ile Görüşmeye Başladı

ANKARA’DA SİYASET GÜNDEMİ CANLANIYOR

Ankara’da siyasi gündem oldukça yoğun geçiyor. Siyasi liderler, sürekli bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırıyor.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kendi konutunda ziyaret etti. Saat 17.10’da başlayan bu kritik görüşmede birçok önemli konunun ele alınması bekleniyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER DE ÖNEMLİYDİ

İki lider, en son 25 Ağustos’ta Ahlat’ta bir araya gelmişti. Ankara’daki en son görüşme ise 10 Temmuz’da Beştepe’de gerçekleşmişti.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ

Bu görüşmenin ana başlıklarından birinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu düşünülüyor. Erdoğan ve Bahçeli, bu sürece vurgu yaparak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirmişti. Bir diğer dikkat çeken konu ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, yeni anayasaya olan ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmışlardı. Ancak yeni anayasa süreci hakkında henüz somut bir adım atılmadığı belirtilirken, bu konunun da ikili arasında ele alınması bekleniyor.

