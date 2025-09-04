Erdoğan, Bahçeli ile Görüşmeye Başladı

Gündem

SİYASET GÜNDEMİ YOĞUNLUĞU

Ankara’daki siyasi gündem oldukça canlı. Siyasi isimler, sıkça bir araya gelerek önemli konuları ele alıyorlar.

GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. Görüşme, saat 17.10’da başlamış olup birçok kritik konunun görüşülmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

İki lider, en son 25 Ağustos’ta Ahlat’ta bir araya geldi. Ankara’daki son görüşme ise 10 Temmuz’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Görüşmenin ana başlıklarından birinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu tahmin ediliyor. Erdoğan ve Bahçeli, bu süreçte provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, yeni anayasa çalışmaları da önemli bir gündem maddesi. Her iki lider, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti. Ancak, yeni anayasa süreci hakkında henüz somut bir adım atılmadığı için bu konunun da ele alınması bekleniyor.

