Erdoğan: Bahçeli İle Görüştüm, Sağlığı İyi

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi. Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Durumunun iyi olduğunu bizzat kendisinden öğrendim” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK VURGUSU

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın ortağı Bahçeli’ye yönelik geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sayın Bahçeli’ye hem şahsım hem de partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

BAHÇELİ’NİN MORALİ YERİNDE

Cumhurbaşkanı, telefon görüşmesi sırasında Bahçeli’nin moralinin yerinde olduğunu ve sağlık durumunun iyileştiğini de sözlerine ekledi. Erdoğan, Bahçeli’nin kısa sürede nekahat sürecini tamamlayarak, Türkiye’ye hizmet mücadelesine eskisinden daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğine inandığını vurguladı.