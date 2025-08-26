Erdoğan, Bahçeli’ye İki Türkü Dinletti

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNE KATILIM

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü vesilesiyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte izledi. İkilinin etkinlik alanında kurulan han çadırında bir araya gelerek sohbet ettiği ortaya çıktı. Bu buluşma sonrasında Erdoğan, Bahçeli’yi Ahlat’taki evinde de ziyaret etti.

BAHÇELİ’DEN TÜRKÜ ZİYAFETİ

MHP’ye yakın bir yayın organı olarak bilinen Bengü Türk’ün haberine göre, bu görüşmede Bahçeli, Erdoğan’a iki türkü dinletti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel olarak hazırlanan “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” adlı eserleri Ahlat’taki evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dinletti. Erdoğan, her iki eseri de büyük bir beğeniyle dinleyerek, MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.