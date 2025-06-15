Erdoğan Barış Diplomasi’sini Devam Ettiriyor

ERDOĞAN’IN BARIŞ DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla ilgili barış diplomasisini devam ettiriyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler üzerinde de duruldu.

YENİ BİR SAVAŞA ASLA TAHAMMÜL YOK

Görüşmede, Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammül edemediğini ifade etti.

MÜZAKERE, TEK YOL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik açısından sorun haline geldiğini söyleyen Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu öncesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu belirtti. Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereleri gördüğünü vurguladı. Erdoğan, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüşmeler yaptı. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini ve nükleer müzakerelerin başlanmasının, anlaşmazlığın çözümü için en uygun yol olduğunu aktardı. Pezeşkiyan ile görüşmesinde ise saldırıları en güçlü şekilde kınadı ve İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi. Cumhubaşkanı Erdoğan, Selman ile yaptığı görüşmede de Netanyahu yönetimindeki İsrail’in, bölgedeki istikrar ve güvenlik için en büyük tehdit olduğunu ifade etti ve tansiyonun düşmesi için İsrailli saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.