Erdoğan, Barış Diplomasi Sürecini Devam Ettiriyor

ERDOĞAN’DAN BARİŞ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin barış diplomasisini devam ettiriyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ek olarak bölgesel ve küresel konular ele alındı.

YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜL YOK

Erdoğan, görüşme sırasında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayarak gelişen çatışmaların bölge güvenliği için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammül edemeyeceğini dile getirdi.

MÜZAKERE, TEK ÇÖZÜM YOLU

Netanyahu yönetiminin, küresel istikrar ve güvenlik açısından bir sorun haline geldiğini ifade eden Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu öncesinde gerçekleşmesini düşündürücü bulduğunu belirtti. Türkiye’nin, nükleer anlaşmazlığın çözümünde müzakereleri tek yol olarak gördüğünü vurguladı. Erdoğan, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ekledi.

ABD, İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi dikkatle takip ettiğini ve nükleer müzakereleri bu anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti. Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede ise saldırıları şiddetle kınadığını ve İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Son olarak, Selman ile görüşmesinde Netanyahu yönetimindeki İsrail’in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bu durumu İran’a yönelik saldırılarla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini belirtti.