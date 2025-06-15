Erdoğan Barış Diplomasi Sürecini Devam Ettiriyor

ERDOĞAN’IN BARIŞ DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki savaş konusundaki barış diplomasisine devam ediyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve bölgesel ile küresel meseleler üzerinde duruldu.

YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜL YOK

Erdoğan, İran’a yönelik saldırıların tetiklediği çatışmaların bölge güvenliği için büyük bir risk oluşturduğunu aktardı. Cumhohurbaşkanı, bölgenin yeni bir savaşa asla katlanamayacağını ifade etti. Nükleer müzakerelerin altıncı turuna yaklaşırken Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik açısından sorun yarattığını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlıkların çözümünde tek yolun müzakereler olduğunu vurguladı. Ayrıca, son gelişmelerin, Gazze’de İsrail’in uyguladığı soykırımı unutturmaması gerektiğini belirtti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile önemli görüşmeler yaptı. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından izlediğini ve nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak gördüğünü ifade etti. İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde ise Erdoğan, saldırıları güçlü bir şekilde kınadığını ve İran halkına can kayıpları dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Selman ile olan görüşmesinde ise Netanyahu yönetiminin bölgedeki istikrar ve güvenlik için en büyük tehdit olduğunu tekrar vurguladı. Tansiyonun düşmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini belirtti.