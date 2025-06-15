Erdoğan Barış Diplomasi Süreçlerini Yönetiyor

ERDOĞAN’IN BARIŞ DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran çatışmaları bağlamında barış diplomasisini sürdürmeyi amaçlıyor. Erdoğan, görüşmek için Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler gündeme alındı.

YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜL YOK

Görüşme sırasında Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılardan başlayarak meydana gelen çatışmaların bölge güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, bölgenin yeni bir savaşa katlanması gerektiğini dile getirdi.

NÜKLEER ANLAŞMAZLIKLARDA TEK YOL MÜZAKERE

Daha sonra, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik kadar tehlikeli bir sorun haline geldiğini belirtti. Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turunun öncesinde gerçekleşmesinin oldukça düşündürücü olduğunu ifade etti. Türkiye, nükleer anlaşmazlıkların çözümü için müzakereleri tek yol olarak görüyor. Ayrıca, son gelişmelerin Gazze’deki İsrail uyguladığı soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER

Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi dikkatle izlediğini, nükleer müzakereleri anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak değerlendirdiğini belirtmişti. Pezeşkiyan ile görüşmesinde ise saldırıları en sert biçimde kınadığına değinerek, İran halkına can kayıpları için başsağlığı dileklerini iletti. Selman ile olan görüşmesinde ise Netanyahu yönetimindeki İsrail’in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu ve bu durumu İran’a yönelik saldırılarla bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini vurguladı.