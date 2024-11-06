Erdoğan: BM Gazze İçin Karar Alamıyor

TÜRK DEVLETLERİ İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 15. yıl dönümünde önemli konuşmalar yaptı. “Ortak bir gelecek inşasını hedef alan kuruluşumuzun 15. yıl dönümünü idrak ettik” diyerek etkinliği vurguladı. Gaspıralı’nın hatıra parasını takdim etmenin mutluluğunu dile getirdi. “Zirve’nin Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum” ifadesiyle teşkilatın önemine dikkat çekti. Teşkilatın istikrar ve refah iklimini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, “Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade bu masadaki tüm dostlarımda mevcuttur” dedi. Teşkilatı çok daha ileri taşıyacaklarının altını çizdi.

BARIŞ ANLAŞMASINA GİDEN YOL

Erdoğan, Güney Kafkasya’daki 30 yıllık çatışmanın ardından barışa giden yolların açıldığını belirtti. “Azerbaycan’ın tarihi kazanımları en yakın zamanda barış anlaşması ile masada da perçinlemesini ümit ediyoruz” dedi. Gazze’deki duruma da değinen Erdoğan, “Gazze başta olmak üzere soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor” ifadesinde bulundu. BM Güvenlik Konseyinin etkinliğine işaret etti ve Netanyahu’nun “ırkçı zihniyeti Filistinlileri yerlerinden etmeye niyetleniyor” dedi.

AFGANİSTAN’A DESTEK

Afganistan konusuna da vurgu yapan Erdoğan, “Savaşın en başından beri her iki tarafın masada olduğu müzakere sürecini, adil barışı destekliyoruz” dedi. Türk devletlerinin barışa destek vermesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, coğrafyanın istikrarının Afganistan’daki gelişmelerle ilgili olduğunu ifade etti. “Afgan halkının yanındayız” diyerek geçici yönetimin insan haklarını esas almasının önemli olduğunu belirtti.

ORTAK ALFABE ÇALIŞMALARI

Erdoğan, Türk yatırım fonunun projelerine destek sağlayacağına inancını dile getirdi. Yenilenebilir enerji iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu’nun ortak çalışmaları sonucunda “Eylül ayında Bakü’de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir” dedi. Ortak alfabeyi geleceğe adım atmanın nişanesi olarak gördüğünü ifade ederken, “Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024’te tamamlandı” şeklinde bilgi verdi. 34 harfli alfabede mutabık kalındığını ve üyelerin bu alfabe ile dönüşümü tamamlaması gerektiğini sözlerine ekledi.