Erdoğan Budapeşte’de: Gazze’de Sivil Halk Cehennemi

ERDOĞAN, BUDAPEŞTE’DE GAYRİRESMİ ZİRVEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti. Erdoğan, Varkert Bazar önünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Orban, zirvenin açılış konuşmasında, “Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı’da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik” diye söyledi. Orban, “Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı” diyerek Erdoğan’a teşekkür ettiğini iletti ve “Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti” diye ekledi.

BARIS VE DAYANIŞMA VURGUSU

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Orban, “3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konuydu bu ve aynı zamanda kendi çıkarımızaydı. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve üstlendiği barış misyonunu çok takdir ettiğimizi söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat olarak birçok engelin üstesinden geldiklerini vurguladı ve “Bugün parmakla gösterilen bir seviyedeyiz” dedi. Nevruz Bayramı’nın, kader birliğinin önemli bir gönül mirası olduğunu belirtti. Ayrıca, “UNESCO 43. Genel Konferansı’nda 15 Aralık Günü’nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC VE GAZZE MESAJLARI

Kıbrıs’ta, Karabağ’da ve Gazze’de yaşanan trajedilerin, sınırların ötesini düşünmeyi gerektirdiğine dikkat çeken Erdoğan, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın artırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. “KKTC’nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır” diyerek KKTC’nin teşkilata tam üye kabul edilmesi için umutlu olduğunu ifade etti. Gazze’deki sivil halkın yaşadığı zorlukların altını çizen Erdoğan, “İsrail’in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin’in yanı sıra Lübnan ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.