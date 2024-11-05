Erdoğan, Caparov’a Togg Hediye Etti

KIRGIZİSTAN’DA TEMASLAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi’ne katılmak amacıyla Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunuyor. Burada gerçekleştirdiği çeşitli temaslarla zirveye katkı sağlıyor.

HEMŞEHRİSİNE ÖZEL HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov’a, Pamukkale beyazı rengindeki Togg model otomobili hediye etti. Bu jest, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini pekiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.