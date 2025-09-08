Erdoğan, CHP Gerilimine Tepki Gösterdi

CHP İSTANBUL’DA KAYYUM KRİZİ DEVAM EDİYOR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Mahkeme kararını kabul etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski İl Başkanı Özgür Çelik, ‘baba ocağı’ olarak adlandırdıkları İstanbul İl Başkanlığı binasını terk etmeyeceklerini duyurdu. Tüm partilileri ve CHP’lilerin bina önüne çağırmasıyla başlayan gerginlik, bu sabah saatlerinde daha da yükseldi. Bina önünde barikatlar kuruldu ve Tekin, büyük bir arbedeye rağmen polis ekiplerinin eşliğinde binaya giriş yapabildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Tüm bu yaşananlar sıcak bir ortamda devam ederken, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti. Konuya ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, “Mahkeme kararını tanımamak devlete kafa tutmaktır” ifadelerini kullandı. Sokakların karıştırılmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, ” ‘Mahkeme kararlarını tanımıyorum’ demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Hele hele sokakların karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasındaki koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz” diye belirtti.