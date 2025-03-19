Erdoğan Çiftçilerle İftar Programında Konuştu

Çiftçilerle iftar programı düzenlendi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

15 TEMMUZ’DA BİRLİKTE KALKTIK

Vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Çiftçi kardeşlerimize en zor dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. “15 Temmuz’da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik.” O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Tarımda, hayvancılıkta ve ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Tüm vatandaşlarımızın saadet ve refahı için geceli gündüzlü koşturuyoruz. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsımı ve hükümetimi hedef alan saldırılara teslim olmadan 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Üretim yapan çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasında olduğumuzu belirtmek isterim. Gayretlerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş bir yelpazede görmeye başladık. Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık ve tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. “Son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödedik. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak.” Birilerinin Türkiye’de tarım bitti dediği rakamları söylüyorum.

KENDİMİZE YETER DURUMDAYIZ

Ülkemizde 236 çeşit tarım mahsulü üretiliyor ve birçok konuda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, bitkisel üretimde 11’inciyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9. Avrupa’da 3. sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7. Avrupa’da 1. konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9. Avrupa’da 2.yiz. Yumurta üretiminde dünyada 10. Avrupa’da 2.yiz. Bal üretiminde dünyada 2. Avrupa’da ilk sıradayız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise dünyada 16, Avrupa’da 2. sıradayız.

SAHTE ÜRÜNLERE KARŞI DENETİM

Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ürüne ulaşmasıdır. Bakanlığımız, sizlerin alın teri ile ürettiğiniz ürünleri vatandaşa taklit edenlere karşı bir denetim başlattı. Artık sahte ürünler anlık olarak yayınlanıyor. “Fahiş fiyat ile mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Aç gözlüler özellikle Ramazan ayını fırsata çevirmek için her yola başvurmaktadır.” Fırsatçılara meydanın boş olmadığını göstermek adına bir dizi tedbir aldık. Devlet olarak 4 koldan yoğun bir mücadele içine girdik. Ticaret Bakanlığımız ve Hazine ile Maliye Bakanlığımız incelemeler başlattı. Bu mübarek günlerde temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Hatta birçok işletmemiz indirim kampanyaları ile enflasyon ile mücadeleye destek oldular. Vatandaşın rızkına göz dikenlerin hevesini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

25 MİLYARLIK YATIRIM VE 10 BİN İSTİHDAM

Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak destekten faydalanan çiftçi sayımızı artırıyoruz. Bütçeden ve uluslararası kuruluşlardan 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. “25 milyarlık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız.” Uluslararası finans kuruluşlarından gelen kaynakları kuraklık önleme sistemlerine kadar sektörümüzün gelişimi için kullanmayı sürdüreceğiz. 5 yıl boyunca 1 milyar dolar yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz.