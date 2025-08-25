Erdoğan’dan Ahlat’ta önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesine gelerek düzenlenen etkinliklere katıldı. Bu kapsamda kabine de Ahlat’ta bir araya geldi. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.55’te başlayan toplantı, kısa bir süre önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK ZAFERİN ANISINA MİNNET TARİFİ

Erdoğan, “Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek Malazgirt Zaferi’ni hayırla andı. Şühedayı yad ederken, Malazgirt Destanı’nın kahramanı Sultan Alparslan ve yiğit askerleri için rahmet diledi. Ayrıca, 6 yıl önce Ahlat yolunda kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u da orada rahmetle andı. Erdoğan, Ahlat halkına gösterdikleri samimiyet için teşekkür etti.

AHLAT’TA EKONOMİK GÜNCELLEMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı, Ahlat’ın üçüncü belde olarak hızla geliştiğini belirtti. Okçular Vakfı’nın çabalarıyla halkın özellikle gençlerin Ahlat ve Malazgirt’e ilgisinin arttığını ifade etti. Geçen yıl da Ankara dışındaki ilk kabine toplantısını Ahlat’ta yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bu yıl da pek çok konuyu, özellikle Gazze’deki olayları ve ekonomik güncel gelişmeleri ele aldıklarını dile getirdi.

ENFLASYONDA İVME VE İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ

Erdoğan, uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının başarıyla ilerlediğini belirtti. İstanbul merkezli suç örgütüne karşı yapılan operasyonlar sonrası muhalefetin sabotaj girişimlerinin etkisiz kaldığını söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin 176,5 milyar dolara ulaştığını ve borsa toparlanmasının hız kazandığını belirten Erdoğan, enflasyondaki düşüşün 14 aydır sürekli devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, sanayi üretiminde de olumlu bir tablo olduğunu ve işsizlik oranının son 26 aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrettiğini vurguladı. Türkiye’nin yapısal dönüşümünü tamamlayarak daha iyi bir noktaya ulaşacağını da sözlerine ekledi.