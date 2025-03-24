Erdoğan’dan Avrupa’ya Önemli Mesajlar

MAĞDURİYETLERİN SONA ERMESİ TEMENNİSİ

Erdoğan, gönül coğrafyamızda farklı bölgelerde yaşanan mağduriyetlerin bir an önce sona ermesini temenni etti. Yabancı misafirlerle ve iftar programlarıyla yoğun bir mesai gerçekleştirdiklerini belirtti. Ülkeye getirdikleri Gazzeli mazlumlar, devlet korumasındaki çocuklar ve harbiyeli gençlerle bir araya gelerek, halkın çeşitli kesimleriyle muhabbet sofrasında buluştuklarını ifade etti. Eğitim-öğretim ordusunun temsilcilerini ağırlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Ramazan ayını dayanışma ve paylaşma anlamında geçirmeye çalışacaklarını vurguladı. Mazlum ve mağdurlara yardım etmenin yanında olduklarını belirtti ve “Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara yönelik yardımlarımızı artırdık” dedi.

AVRUPA İLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Erdoğan, Polonya Başbakanı’nın Türkiye’ye yaptığı ziyareti anlamlı bulduğunu dile getirdi. Son günlerde Avrupa ülkeleriyle artan diyalogları istişare ettiklerini aktardı. “Türkiye’siz Avrupa’nın güvenliği olamaz” dediği konuşmasında, Avrupa’nın ülkeye olan ihtiyacının kabul edilmeye başladığını belirtti. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ve birlikle ilişkilerini ilerletmeye hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, bu iradenin tek başına Türkiye tarafından sergilenemeyeceğini, benzer bir yaklaşımın muhataplarda da olması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin istikrarlı stratejik yaklaşımının Avrupalı mevkidaşların politikalarına yön vereceğine inandığını belirtti. Ayrıca, Çanakkale ruhunun hem milleti hem de kardeşleri birbirine bağlayan bir ruh olduğunu söyledi. Geçen hafta baharın müjdecisi nevruz bayramını kutladıklarını hatırlattı.