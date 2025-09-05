Gündem

Erdoğan’dan Ay-Yıldızlılara Tebrik Mesajı

MAÇIN SONUCU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altında yaptığı ilk maçta Gürcistan’ı konuk etti ve maçı 3-2 kazanarak galibiyetle tamamladı. Ay-Yıldızlıların gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu iki kez attı.

TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından milli takım oyuncularını kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan gerçekleşen görüşmede Erdoğan, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya tebriklerini iletti.

Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi

Trabzon'da bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, iş yerinde büyük üzüntü yarattı.
Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da inşaat işçisi 25 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Talihsiz olay, çalışma alanındaki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirdi.

