Erdoğan’dan Ay-Yıldızlılara Tebrik Mesajı

MAÇIN SONUCU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altında yaptığı ilk maçta Gürcistan’ı konuk etti ve maçı 3-2 kazanarak galibiyetle tamamladı. Ay-Yıldızlıların gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu iki kez attı.

TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından milli takım oyuncularını kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan gerçekleşen görüşmede Erdoğan, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya tebriklerini iletti.