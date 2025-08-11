Erdoğan’dan BM Reformu Talebi

BM KURULUŞUNUN 80. YILI ETKİNLİĞİ

Birleşmiş Milletler’in 80. yıl dönümüne özel düzenlenen etkinliğe video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BM kurulduğu 1945 yılından bu yana temel hedefleri olan küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası işbirliğini geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza atmıştır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, BM’nin daha etkin bir rol üstlenebilmesi için ciddi reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ADALET DÜNYASI İÇİN REFORM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu şekilde belirtti: “Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM’yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti, olduğuna inanıyorum.” Bu doğrultuda, BM’yi uluslararası barışı ve refahı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirmek için adım atılması gerektiğinin altını çizdi. “Dünya 5’ten büyüktür” vurgusuyla daha adil bir dünya yaratma hedefinde olduğunu yineleyen Erdoğan, üye ülkeleri BM’yi dünyanın umudu haline getirecek adımlar atmaya davet etti.