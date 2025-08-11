Erdoğan’dan BM’ye Reform Çağrısı

ETKİNLİKTE GÖNDERİLEN MESAJ

Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BM kurulduğu 1945 yılından bu yana temel hedefleri olan küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası işbirliğini geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza atmıştır.” açıklamasını yaptı. Erdoğan, reform ihtiyacına vurgu yaparak, “BM’nin kendine yükselen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır.” şeklinde konuştu.

ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM’yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti, olduğuna inanıyorum. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temelini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla BM’yi uluslararası barışı, refahı, dayanışmayı yeninde tesis edebilecek şekilde güçlendrerek geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız.”

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR VURGUSU

Erdoğan, konuşmasına “BMGK reformunu esas alan ‘Dünya 5’ten Büyük’ şiarımızı yinelemek suretiyle daha adil bir dünya mümkün diyoruz.” diyerek devam etti. Ayrıca, üye ülkeleri BM’yi “dünyanın umudu” haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet etti.