Erdoğan’dan BM’ye Reform İhtiyacı Vurgusu

BM KURULUŞUNUN 80. YILI ETKİNLİĞİNE VİDEO MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 80. yıl dönümüne özel bir video mesaj gönderdi. Mesajında, “BM kurulduğu 1945 yılından bu yana temel hedefleri olan küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası işbirliğini geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza atmıştır.” dedi. Erdoğan, bir reform çağrısı yaparak, “BM’nin kendine yükselen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR!

Erdoğan, mesajında şunları belirtti: “Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM’yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti, olduğuna inanıyorum.” Bununla birlikte, 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların kararlılığıyla BM’yi uluslararası barışı, refahı ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek geleceğe taşıyacak adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, BMGK reformunu esas alarak “Dünya 5’ten Büyük” şiarını yineleyerek; “Daha adil bir dünya mümkün.” dedi ve üye ülkeleri BM’yi dünyanın umudu haline getirecek adımları acilen atmaya davet etti.