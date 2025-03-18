Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

ŞEHİTLERİ ANMA VE MİNNET DUYGUSU

Erdoğan, “Madalyalar minnet duygusunun sembolüdür. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şefaatine nail etsin” diyerek şehitlerin anısına olan saygısını dile getirdi. Gazilere olan minnettarlığını ifade eden Erdoğan, “Kahraman gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum” sözleriyle onurlandırdı. Şehitlerin yaşadıklarına inandığını vurgulayan Erdoğan, “Şehitlerimizin muazzez hatırları yarın da istikbalimizin güvencesi olacaktır” dedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ANLAMININ VURGUSU

Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutlayarak, “Şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı. Çanakkale Savaşları’nın, milletin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yer taşıdığını belirten Erdoğan, “İtilaf kuvvetleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale’den geçebileceğini sanıyorlardı. Yanlış hesap Çanakkale’den döndü” şeklinde konuştu. Çanakkale’nin Türk milletinin cesaretini dünyaya gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “Türk milletinin kanı ile yazdığı destanın her sayfası ayrı gurur, hüzün vesikasıdır” dedi.

TEHDİTLERE KARŞI DIP DİRENCİMİZ

Erdoğan, “Çanakkale savaşı, nice fedakarlığa sahne olmuştur. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır” diyerek Çanakkale’nin önemini vurguladı. Bu ruhun anlaşılmadığı takdirde Türk milletinin tam olarak anlaşılamayacağını belirten Erdoğan, “Gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı sürece kimse bizi aramıza kandan ve gözyaşından duvarlar öremeyecek” ifadelerini kullandı. Zorluklar karşısında daima direneceklerini söyleyen Erdoğan, “El ele gönül gönüle omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.