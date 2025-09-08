Erdoğan’dan CHP Gerginliğine Tepki!

CHP İSTANBUL’DA KAYYUM KRİZİ SÜRECEK

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski İl Başkanı Özgür Çelik, mahkeme kararını tanımadıklarını belirterek, ‘baba ocağı’ dedikleri İstanbul İl Başkanlığı binasını terk etmeyeceklerini ifade etti. Bu açıklamalardan sonra, partililerin bina önüne çağrılmasıyla birlikte gerginlik doruk noktasına ulaştı. Bina önünde barikatlar oluşturulurken, Tekin, büyük bir arbedenin ortasında polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yapmayı başardı.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Yaşanan olayların sıcaklığı devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Erdoğan, “Mahkeme kararlarını tanımıyorum” demek hukuk devletine açıkça kafa tutmak olduğunu vurguladı. Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasındaki koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz.”