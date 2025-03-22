Erdoğan’dan CHP Liderine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın iftar programına katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada, güncel olaylara dair önemli değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma ve sonrasındaki sokak olaylarını da gündeme getirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de eleştirilerde bulundu.

CHP’li BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUĞA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukların altını çizerken, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel’in yaptığı sokak çağrıları ve tehditlere dikkat çekti. “Dört gündür ülkemizi kutuplaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diyen Erdoğan, “Sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Son olarak bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. Medyayı tehdit etti. Böyle siyaset olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim oluşturmak için her yolu deniyorlar” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK SÖYLEMLERİ VE YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

Erdoğan, mevcut CHP yönetiminin, seçmen taleplerini temsil eden bir parti olmaktan uzaklaştığını belirtti. “Gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüşmüş” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, mevcut yönetim altında lafa “Atatürk” ile başlayanların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin hırsızların eline geçtiğini belirtti.

PANİK HAVASI VE KORKUNUN NEDENİ

Cumhurbaşkanı, Özgür Özel’e yönelik suçlamalarını sürdürerek, “Sayın Özel neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu panik havası niye?” diye sordu. “Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu, dizleriniz titremeye başladı. Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız?” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ortaya çıkan tüm olumsuz durumların sadece kendilerini değil, CHP içindeki vicdan sahibi kişileri de rahatsız ettiğini söyledi.