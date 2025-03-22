Erdoğan’dan CHP Liderine Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İBB’ye yönelik soruşturmaya ve sonrasında yaşanan sokak olaylarına vurgu yapan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Cumhurbaşkanı, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklara dikkat çekerek, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Özel’in sokak çağrıları ve tehditlerini de dile getirdi. Erdoğan, “4 gündür ülkemizi kutuplaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diyerek, şu şekilde devam etti: “Sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar ne ararsan bunlarda her şey var. Son olarak bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. Medyayı tehdit etti. Böyle siyaset olur mu?! İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim oluşturmak için her yolu deniyorlar.”

CHP’NİN YOLSUZLUKLA EŞLEŞTİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut CHP yönetiminin, seçmen taleplerini meclise ileten bir parti olmaktan çok, yolsuzlukları aklayan bir araca dönüştüğünü vurguladı. “Bir özellikleri var, lafa her başladıklarında ‘Atatürk’ diyerek başlayanlar, Gazi’nin partisini hırsızların eline vermişler” diyerek eleştirilerini yöneltti.

ÖZEL’E YÖNELIK SORULAR VE SUÇLAMALAR

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik direkt sorular yöneltti. “Sayın Özel neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu panik havası niye?” dedi. “Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu, dizleriniz titremeye başladı… Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz?” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ortaya çıkan tüm olumsuz durumların sadece kendilerini değil, CHP içindeki vicdan sahibi kişileri de rahatsız ettiğini belirtti.