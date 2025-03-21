Erdoğan’dan CHP’ye ‘Sokak’ Tepkisi

NEVRUZ KUTLAMALARINDA ERDOĞAN’IN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum” dedi. Konuşmasında, katılımcılara selamlarını ileten Erdoğan, mübarek Ramazan ayının ruhunu birlikte hissetmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. 85 milyon vatandaşına ve Türk dünyasındaki kardeşlerine sevgi ve selamlarını yolladı.

21 MART’IN BAYRAM OLARAK İLANI

Erdoğan, katılımcılardan 21 Mart’ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye istekli olup olmadıklarını sordu. “Cumhurbaşkanı olarak bu teklifi parlamentoya sunmaya hazırım. Cumhur İttifakı olarak bu adımı birlikte atalım” dedi. Ayrıca, Ramazan ayının hüzünle uğurlanmasına dikkat çekerek, “Nevruz’a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız” şeklinde ekledi.

PALASTİN’DEKİ SİYASİ DURUM

Cumhurbaşkanı, Ramazan ayının çatışmalarla gölgelenmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Gazze’deki İsrail saldırılarına değinerek, “Masumların şehit düşmesi yüreğimizi dağlıyor” ifadesini kullandı. Filistinli kardeşlerine destek verdiklerini belirterek, “Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik çabalarımızı artırdık” dedi.

NEVRUZ’UN TARİHİ VE ÖNEMİ

Nevruz’u, Türk kültürünün önemli bir öğesi olarak değerlendiren Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanında bu coşkunun yaşandığını ifade etti. “Nevruz, kimsenin tekelinde değil, tüm coğrafyamızın bayramıdır” diye ekleyerek, bu bayramın Türk devletleri teşkilatı çerçevesinde kutlanmasının önemine dikkat çekti.

TÜRK DÜNYASIYLA ORTAK KUTLAMA TEKLİFİ

Erdoğan, “21 Mart’ın Türk dünyası tarafından ortak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki 21 Mart, Türk dünyasında ortak bir anma ve kutlama günü olacak” dedi. Türk dünyasıyla işbirliğinin güçlendiğini vurgulayarak, “Türk birliği için yeni bir küresel sistem inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede önemli adımlar attığını belirterek, “Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni başlangıçlara yelken açıyoruz” dedi. Terörün sona ermesiyle birlikte, halkın bir arada daha güçlü bir şekilde yaşayabileceğini dile getirdi.

SOKAKLARDAKİ YÜKSELİŞE DİKKAT

Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerine de devam etti. “CHP Genel Başkanı’nın sokak çağrısı çıkmaz sokaktır. Hırsızlık ve hukuksuzluğu savunmak yerine, meşru zeminde siyaset yapmalılar” dedi. Türkiye’nin sokak terörüne teslim edilmeyeceğini belirtirken, vandallık ve teröre karşı duruşlarının devam edeceğini ifade etti.