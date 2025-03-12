Erdoğan’dan DEM Parti İle Görüşmeye Yeşil Işık

GÖRÜŞME İMKANI AÇIKLANDI

Grup toplantısının ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Erdoğan, DEM Parti ile olası bir görüşme hakkında sorulan soruya net bir yanıt verdi. “Randevu istenirse veririm” diyen Cumhurbaşkanı, bu konuda herhangi bir ön şart ya da engel koymadığını ifade etti. Erdoğan’ın bu yaklaşımı, Suriye’deki gelişmeler ve DEM Parti’nin Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlattığı siyasi parti turu çerçevesinde dikkat çekiyor.

SİYASİ DİYALOG DEĞERLENDİRMESİ

DEM Parti, Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından siyasi partilerle görüşmelere dün başladı. Erdoğan’ın “randevu istenirse veririm” sözleri, AK Parti ile DEM Parti arasında bir diyalog kapısının açılabileceği yorumlarına yol açtı. Ancak görüşmenin içeriği ve zamanlaması hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Erdoğan’ın bu açıklaması, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki hassas dengeleri açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.