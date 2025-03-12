Erdoğan’dan DEM Parti’ye Görüşme Mesajı

ERDOĞAN’DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin DEM Parti heyetinin kendisiyle görüşme isteği hakkında sorduğu soruya Erdoğan, “Randevu istenirse veririm” diyerek kapıyı açık bıraktı.

SİYASİ KULİSLERDE HAREKETLİLİK

Bu açıklama, siyasi kulislerde bir hareketliliğe neden oldu. Partilerin iletişim ve işbirliği konularında yeni fırsatlar yaratabileceği düşünülüyor.