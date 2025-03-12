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Erdoğan’dan DEM Parti’ye Görüşme Mesajı

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ERDOĞAN’DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin DEM Parti heyetinin kendisiyle görüşme isteği hakkında sorduğu soruya Erdoğan, “Randevu istenirse veririm” diyerek kapıyı açık bıraktı.

SİYASİ KULİSLERDE HAREKETLİLİK

Bu açıklama, siyasi kulislerde bir hareketliliğe neden oldu. Partilerin iletişim ve işbirliği konularında yeni fırsatlar yaratabileceği düşünülüyor.

ÖNEMLİ

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Erdoğan’dan DEM Parti Görüşmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere, DEM Parti heyetiyle görüşme isteğine olumlu yanıt vererek siyasi gündemi hareketlendirdi.
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Adalet Bakanı Tunç: Af Yok Dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde af ile ilgili herhangi bir çalışmaları olmadığını açıkladı.

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