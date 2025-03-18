Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE SAYGI

Erdoğan konuşmasında, “Madalyalar minnet duygusunun sembolüdür. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şefaatine nail etsin. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden gazilerimize minnettarlığımızı ifade ediyorum” dedi. Kahraman gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler dileğini ileten Erdoğan, “Şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz” şeklinde konuştu. Şehitlerin hatıralarının gelecek nesiller için önemli olduğunu belirten Erdoğan, “Şehitlerimizin muazzez hatırları yarın da istikbalimizin güvencesi olacaktır” ifadesini kullandı. Ayrıca, bayrağın dalgalanmasının ardında şehitlerin fedakarlığının yattığını vurguladı.

ÇANAKKALE’YE VURGU

Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde de düşüncelerini paylaştı. “Şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale Savaşları, istiklal mücadelemizde milletimizin topyekûn kıyamı ifade etmesi bakımından farklı anlama sahiptir” diyen Erdoğan, Çanakkale’deki savaşın önemine dikkat çekti. İtilaf kuvvetlerinin Çanakkale’den geçebileceğini düşündüğünü belirten Erdoğan, “Yanlış hesap Çanakkale’den döndü, yanlış hesap hüsrana uğramıştır” dedi. Çanakkale’nin nasıl bir direnç sergilendiğinin tarihi bir örneği olduğunu belirtti ve Türk milletinin tarihinin, “her sayfası ayrı gurur, hüzün vesikasıdır” ifadesiyle tanımladı.

TEHDİTLERE KARŞI DURUŞ

Konuşmasının devamında, Çanakkale’nin Türk milletine bıraktığı mirasa değinen Erdoğan, “Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır” diyerek bu ruhun anlaşılması gerektiğine vurgu yaptı. “Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz” ifadeleriyle bu ruhun önemini dile getiren Erdoğan, ‘Zorluklar karşısında geri durmayacağız, tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz’ sözleriyle kararlılık mesajı verdi. “El ele gönül gönüle omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz” diyerek kararlılıklarını ortaya koydu.